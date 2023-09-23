الصحة: نعمل على إعداد خطة كاملة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الشتاء

في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنها تعمل على إعداد خطة كاملة متكاملة من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا) خلال موسم الشتاء القادم وهو البيئة المناسبة لنقل الفيروسات.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عفيف عطاونةإن "حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تُسجل منذ عام ونصف هي حالات فردية وضمن نطاق مواجهة الوباء في كل المحافظات الفلسطينية".وأضاف أنه "خلال الأسابيع القادمة سنكون على موعد مع بدء موسم قطف الزيتون وموسم الشتاء وهي بيئة مناسبة لنمو الفيروسات، ولذلك نقوم بإعداد خطة كاملة من أجل الحد من انتشار أي فيروس سواء كورونا أو الإنفلونزا الموسمية.