العربية الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس كان جامعاً وشاملاً





وأشار إلى تأكيده أيضا على كل القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة ولم تنفذ حتى الآن، بالإضافة إلى تركيزه على نضال شعبنا وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.







رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه بالجامع والشامل والواضح والصريح، وأنه عرض القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى الآن.وأكد البرديني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أهمية تأكيد الرئيس أمام العالم أن الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم.