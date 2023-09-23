إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول الأردن

رام الله - دنيا الوطنتسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول الأردن اليوم، مطلوباً فاراً من وجه العدالة مشتبه فيه بالاحتيال بمبالغ مالية كبيرة.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا احتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام حيث، تم استصدار مذكرة قبض دولية بحقه وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام وتم تسليم المطلوب اليوم السبت 23/9/2023 عبر القنوات المختصة.وأكد أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً، موجهاً نداءً لكل المواطنين الذين سلموا أموالاً لهذا الشخص أن يتوجهوا للنيابة العامة والشرطة لتقديم شكاوى حيال ذلك.كما وحذر كل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القضائية.