الجيش اللبناني يوضح تفاصيل ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجيش اللبناني ظهر اليوم السبت، توضيحاً حول ما جرى قرب الحدود مع الجانب الإسرائيلي، في محيط مزارع شبعا.وقال الجيش اللبناني إن "دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب في محيط مزارع شبعا وأطلقت قنابل دخانية باتجاه عناصرنا"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).وأضاف الجيش في بيانه "وحداتنا ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الدورية الإسرائيلية ما أجبرها على الانسحاب".وسبق أن ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل مسيلة للدموع باتجاه وفد إعلامي على تخوم مزارع شبعا، قبل عدة أسابيع، في تكرار للاعتداءات والانتهاكات عند الحدود اللبنانية.