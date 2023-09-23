بالصور: إطلاق الحملة الدولية "افتحوا موانئ غزة" لرفع الحصار عن القطاع

أعلنت الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، إطلاق حملة عربية وأوروبية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فتح موانئ قطاع غزة، ورفع الحصار.



جاء ذلك خلال مسير بحري نظمته الحملة الدولية، اليوم السبت، داخل ميناء غزة، تحت عنوان "افتحوا موانئ غزة".



وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال كلمة مؤتمر الحملة الدولية، إن "قطاع غزة سجن كبير يضم أكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن، يخضعون للحصار منذ أكثر من 17 عاماً".



وأكد معروف أن الوقفة داخل الميناء "جاءت لما تمثله الموانئ في كل الدول، فهي تعني حالة الانفتاح والحرية والخروج للعالم الخارجي، الذي يمنعه الاحتلال بحصاره المستمر على القطاع"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية.



وأشار إلى أن الشركاء في رفع الحصار، يقيمون فعاليات على الجانب الآخر من البحر، للمطالبة بوقف الحصار وفتح الموانئ، وذلك استمراراً لكل الحملات والجهود لرفع الحصار عن غزة، لإنهاء معاناة جيل كامل غيبه الحصار عن العالم الخارجي.



وتابع معروف أن الحصار خلف تداعيات على جميع القطاعات، فطال القطاع الصحي، حيث يمع الاحتلال أكثر من 6000 مريض سنوياً من الخروج للعلاج عبر معبر بيت حانون.



ولفت إلى منع حالات لمرضى الأورام والقلب الذين يحتاجون لتدخلات علاجية، مما يهدد حياتهم بالخطر، مشيراً إلى أن منع الاحتلال تسبب فقدان أكثر من 400 مريض لحياتهم.



كذلك أوضح أن الحصار تسبب بفقدان ما يقارب من 43% من الأدوية داخل وزارة الصحة وأكثر من 25% من المستهلكات الطبية، إضافة للتسبب بمنع دخول عشرات الأجهزة التشخيصية والطبية، ومنع ادخال قطع غيار العشرات من الأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.



وأشار معروف إلى تداعيات الحصار على القطاع الاقتصادي، حيث تسبب في تراجع انتاج القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 1% فقط بعد أن كان يساهم بـ5،7% من الناتج.



وبين أن أكثر من 2500 منشأة ومصنع تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال السنوات الماضية، ما تسبب بتفاهم المعاناة، كذلك منع الاحتلال أكثر 1200 مادة من المواد الخام، إضافة لإعاقة حركة التصدير التي تمثل مورداً مهماً من موارد الاقتصاد الفلسطيني.



وأشار إلى المعانة التي يمر بها الصيادين حيث تراج عدد العالمين في هذا القطاع إلى 2000 بعد أن كان يصل لنحو 5000، وذلك جراء سياسة تقيد الوصول التي يمارسها الاحتلال على الصيادين، ومصادرة أدواتهم ومراكبهم والانتهاكات الممارسة بحقهم باستمرار.



ولفت إلى التدمير المتكرر من قبل الاحتلال للبنية التحتية، من صرف صحي وامدادات الكهرباء، حيث واصل الاحتلال افشال كل المشاريع التي جرى العمل عليها لحل مشكلة الكهرباء ومنع ادخال ما تحتاجه البلديات لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي.



وتحدث عن ارتفاع نسب البطالة حتى وصلت على المستوى العام لحدود 47%، وبين الشباب الخريجين تصل لـ75% من 162 ألف خريج من قرابة 300 ألف عاطل عن العمل.



وطالب معروف برفع الحصار عن قطاع غزة، ودعا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للعمل على ذلك، بعد أن تحدثت عن أن الواقع في غزة قارب لأن يصبح غير قابل للحياة.



وأكد على ضرورة إنها الحصار وتوقف الاحتلال عن إجرامه المستمر، داعياً لتدخل جاد من قبل منظمات المجتمع الدولي كافة لرفع الحصار.



وأضاف: "لا تقفلوا أبواب الأمل في وجه الشعب الفلسطيني ونريد في قطاع غزة أن نكون رمزاً للبناء والإسهام الحضاري كما كل المجتمعات والشعوب الحرة".



وأشار معروف إلى أن الحملة الدولية تبدأ بالعديد من الفعاليات في عدة مدن على أن تستمر حتى نهاية هذه الشهر، داعياً للضغط على كل الأطراف حتى يتم رفع الحصار عن القطاع.













ولفت إلى التدمير المتكرر من قبل الاحتلال للبنية التحتية، من صرف صحي وامدادات الكهرباء، حيث واصل الاحتلال افشال كل المشاريع التي جرى العمل عليها لحل مشكلة الكهرباء ومنع ادخال ما تحتاجه البلديات لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي.وتحدث عن ارتفاع نسب البطالة حتى وصلت على المستوى العام لحدود 47%، وبين الشباب الخريجين تصل لـ75% من 162 ألف خريج من قرابة 300 ألف عاطل عن العمل.وطالب معروف برفع الحصار عن قطاع غزة، ودعا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للعمل على ذلك، بعد أن تحدثت عن أن الواقع في غزة قارب لأن يصبح غير قابل للحياة.وأكد على ضرورة إنها الحصار وتوقف الاحتلال عن إجرامه المستمر، داعياً لتدخل جاد من قبل منظمات المجتمع الدولي كافة لرفع الحصار.وأضاف: "لا تقفلوا أبواب الأمل في وجه الشعب الفلسطيني ونريد في قطاع غزة أن نكون رمزاً للبناء والإسهام الحضاري كما كل المجتمعات والشعوب الحرة".وأشار معروف إلى أن الحملة الدولية تبدأ بالعديد من الفعاليات في عدة مدن على أن تستمر حتى نهاية هذه الشهر، داعياً للضغط على كل الأطراف حتى يتم رفع الحصار عن القطاع.

رام الله - دنيا الوطن