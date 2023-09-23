شؤون فلسطينية

صور.. وفد قيادي من النضال الشعبي يزور مخيم جنين

صور.. وفد قيادي من النضال الشعبي يزور مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، فصائل العمل الوطني واللجنة الشعبية في محافظة جنين، بصورة الأوضاع وما تعانيه مخيمات اللجوء في لبنان سوريا من أوضاع صعبة.

وضم الوفد أعضاء المكتب السياسي القادمين إلى أرض الوطن من سوريا ولبنان، جمال خليل، وقاسم معتوق، وتامر عزيز، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأشار الوفد إلى أن ما يحدث في مخيم عين الحلوة هدفه استهداف المخيمات الفلسطينية، وضرب الكتلة الشعبية الفلسطينية في إطار مخطط لتفريغ المخيمات.

وأكدوا أن ما تتعرض له قضية فلسطين من تحديات جسام تتطلب وحدة الصف وتعزيز صمود المواطنين، مشيدين بصمود جنين ومخيمها وما قدمته من تضحيات، وأن دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدرا.

وأكد الوفد أن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة اتسم بالواقعية ،وأن مطالبة دول العالم بدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مطالب شرعي ،وحان الوقت لوقف ازدواجية المعايير.

وزار الوفد مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وكذلك موقع استشهاد أيقونة الاعلام الفلسطيني الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكد بأن دم شيرين لن يذهب هدرا، وأن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الصحفية والفلسطينية لن يحدث، وإن كل محاولات طمس الحقيقة لن تتم لهم ما دام هناك صحفيون وصحفيات يقومون بدورهم النبيل.

وقام الوفد بجولة في مخيم جنين مطلعين على الدمار الذي خلفه الاحتلال جراء عمليات الاجتياح المتواصلة للمخيم.



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