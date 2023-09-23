وسط ظروف صحية مقلقة.. الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 52

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، تدهورت بشكل ملحوظ واصبحت حياته تزداد خطورة .وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن الأسير الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدَين، وأوجاع في أنحاء جسده كافة، فيما أصبحت حركته صعبة للغاية، ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى معاناته من الدوران وضعف في الذاكرة وعدم الاتزان.وأضافت الهيئة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) حيث نقلت الفسفوس أول أمس من زنازين سجن (النقب الصحراوي)، إلى زنازين سجن (عسقلان) .وكان الفسفوس قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يوما .يذكر أن الاسير الفسفوس متزوج وأب لطفلة، كما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: حسن (37 عاما)، وخالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي).يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2023، (1264)، بينهم (20) طفلا، و(4) أسيرات .