التنمية بغزة تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر

رام الله - دنيا الوطنتحدثت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $ لشهر سبتمبر /2023، مبينةً الفئة التي ستسفيد وفق ما الآلية الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة.وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، اليوم السبت، إن دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 الف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن إستلم أقل 41 مرة ومن إستلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق.ولفتت إلى أنه تم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر بإستثناء المرضى ومرافقيهم و ألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة،ومن لديهم تصريح عمل بأراضي عام 48، ومن ليس لديهم رقم جوال.وبينت أنه سيتم فتح باب التسجيل في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل حينه.