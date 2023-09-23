شؤون فلسطينية

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، ورفضت "الشروط والإملاءات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتعتبر الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الشروط والإملاءات بأنها تكشف حقيقة مواقفه المعادية للسلام، وامتداداً لعقلية استعمارية استعلائية تتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني كشأن اسرائيلي داخلي يتحكم بها وفقا لبرامج ائتلافه اليميني المتطرف.

وترى الوزارة أن نتنياهو هو نتنياهو لا يضيع اية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام، من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الابرتهايد، وكسب المزيد من الوقت للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتعميق عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

وترفض الوزارة بشدة محاولات نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتجاهل الضرورات الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية اولاً باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تشدد على أن كذب نتنياهو بشأن حرصه على مصالح شعوب المنطقة يفنده يومياً التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع، بما يكشف أنه يحاول تسويق مفهوم السلام مقابل السلام كما جاء في تفسيرات وشروحات اتباعه من أركان اليمين الحاكم. 

وأكد نتنياهو من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لشطب اسم وقضية فلسطين.

أخبار ذات صلة

التنمية بغزة تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر

التنمية بغزة تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

صور.. الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في الشيخ جراح بالقدس

صور.. الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في الشيخ جراح بالقدس

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

منوعات

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

عربي

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار