تفاصيل اجتماع أمين عام التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك





كما تطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها القضية الفلسطينية والوضع في أفغانستان وجهود المنظمة في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.





جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في نيويورك.وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وإيران وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وفق بيان من المنظمة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.