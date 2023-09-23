دولي

تفاصيل اجتماع أمين عام التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك

تفاصيل اجتماع أمين عام التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك
خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني ومنظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في نيويورك.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وإيران وسبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وفق بيان من المنظمة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

كما تطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها القضية الفلسطينية والوضع في أفغانستان وجهود المنظمة في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

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