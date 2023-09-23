تايوان تُحذر من خروج الأحداث عن نطاق السيطرة مع الصين









وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.



يشار إلى أن الصين أجرت في السنوات الأخيرة، العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة سعيا لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه.

وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن الصين تجري عادة مناورات واسعة النطاق في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ سبتمبر.

وأضاف تشنغ بأن "مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه"، حسب ما نقلت قناة (العربية).وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.يشار إلى أن الصين أجرت في السنوات الأخيرة، العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة سعيا لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه.

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنغ، يوم السبت، من مغبة خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي، مع الصين.وقال إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.