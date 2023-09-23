دولي

بن غفير يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية

بن غفير يُصدر موقفه من مسألة التطبيع مع السعودية
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، موقفه من مسألة التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال بن غفير في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه في حال بدأت إسرائيل بتقديم التنازلات للفلسطينيين في حزبه لن يكون جزءاً من الائتلاف الحكومي، وفق تعبيره.

وقالت مصادر مقربة من بن غفير، إنه لا ينوي السماح بأي مساس بما وصفه "السيادة الإسرائيلية "وانه في حال بدء الحديث عن تنازلات كهذه، فإنه سيدركون بأن محادثات تجري مع بني غانتس لضمه الى صفوف الحكومة. 

ورد مقربون من نتنياهو على ذلك بالقول، انه ما من تهديد لبن غفير من شأنه تعطيل الاتفاق مع السعودية.

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