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البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة

البرهان يكشف أسباب زيارته إلى الدول المجاورة
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، عن أسباب زيارته إلى الدول المجاورة، مؤكداً أنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة.

وقال البرهان، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة (رويترز)، الجمعة، إنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن "إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع".

وأضاف أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابع البرهان: "طلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة، وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونوا في المستقبل خطراً على الدولة السودانية ودول الإقليم".

وكان البرهان، قد قال، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".

وقام البرهان بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.

والخميس الماضي، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة بالفيديو تزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.

ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.



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