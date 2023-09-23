نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين





وأضاف في تصريح لشبكة (فوكس نيوز)، أنه "وفي حال لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأشهر القريبة، فإنه من المتوقع أن يتم ارجاء هذه المساعي إلى عدة سنوات لاحقة".





ونوه نتنياهو إلى أن "تحقيق السلام مع السعودية، والشروع في انهاء النزاع العربي الإسرائيلي، سيؤدي الى نهاية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق تعبيره.





ورفض نتنياهو الكشف عن التنازلات التي قد تكون إسرائيل مستعدة لتقديمها على المسار الفلسطيني من أجل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك فرصة نادرة في غضون عدة أشهر، للتوصل إلى اتفاق، لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.