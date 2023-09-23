شؤون فلسطينية

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين
نتنياهو في الأمم المتحدة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك فرصة نادرة في غضون عدة أشهر، للتوصل إلى اتفاق، لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريح لشبكة (فوكس نيوز)، أنه "وفي حال لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأشهر القريبة، فإنه من المتوقع أن يتم ارجاء هذه المساعي إلى عدة سنوات لاحقة".

ونوه نتنياهو إلى أن "تحقيق السلام مع السعودية، والشروع في انهاء النزاع العربي الإسرائيلي، سيؤدي الى نهاية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق تعبيره.

ورفض نتنياهو الكشف عن التنازلات التي قد تكون إسرائيل مستعدة لتقديمها على المسار الفلسطيني من أجل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

التنمية بغزة تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر

التنمية بغزة تتحدث عن تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام

الخارجية: انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين تكذب إدعاءات نتنياهو بشأن السلام

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

صور.. الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في الشيخ جراح بالقدس

صور.. الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في الشيخ جراح بالقدس

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين

نتنياهو: تحقيق السلام مع السعودية سيؤدي لنهاية النزاع مع الفلسطينيين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

تقرير: الاستيطان الاستعماري في الضفة مشروع استثماري ترعاه دولة الاحتلال

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

حسين الشيخ يُوجه رسالة للسعودية في يومها الوطني الـ 93

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

منوعات

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

شاهد: جورجينا بفستان جريء ورونالدو في زي سعوديّ كامل

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

أحمد الفيشاوي يصدم جمهوره بصور لابنه من طليقته الألمانية

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

بدر خلف يعلن توبته ويعتذر للجمهور برسالة مؤثرة ومظهر جديد

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شاهد: قُبلة محمد رمضان لـ نوال الزغبي تتصدر الترند

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

عربي

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار