تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-19 29-18 29-18 بيت لحم 32-19 29-18 29-18 رام الله والبيرة 31-18 28-17 28-17 طولكرم 34-22 32-21 32-21 نابلس 33-19 30-18 30-18 قلقيلية 34-22 32-21 32-21 جنين 37-21 35-20 35-20 سلفيت 32-19 29-18 29-18 طوباس 38-22 36-21 36-21 روابي 33-19 30-18 30-18 الخليل 31-18 29-17 29-17 غزه 33-23 31-22 31-22 أريحا 42-26 40-25 40-25 خانيونس 33-23 31-22 31-22 الأغوار الشمالية 40-24 38-23 38-23 رفح 34-22 32-21 32-21

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: