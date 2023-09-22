العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 24 أيلول/سبتمبر الجاري.وأوضح عبر موقع اللجنة على الإنترنت، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.