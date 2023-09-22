المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي مع نظيره وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.ووضع المالكي نظيره في صورة الأوضاع في فلسطين التي تشهد تصاعداً متزايداً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة لأرضه ومقدساته، وخصوصا في القدس، في ظل وجود حكومة متطرفة تسعى للقضاء على الحل التفاوضي ومساعي السلام.وأكد المالكي لنظيره وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المسار الوحيد الممكن لإنهاء العنف المستمر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، هو استمرار الحراك الدبلوماسي والقانوني وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة وإيجاد حل عادل ودائم على النحو الموصى به في القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.وفي هذا الصدد، أكد كوناكوفيتش على علاقة الصداقة الأخوية التي تربط دولته بفلسطين، وعلى دعم حل الدولتين ومسار السلام، معرباً عن تعاطفه العميق مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات متصاعدة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل شامل وجذري يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وينهي حالة العنف السائدة.وبحث الطرفان سبل دفع عجلة التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز العلاقات وتطويرها في عدة مجالات وعبر عدة آليات مقترحة مثل التجارة والتعليم والسياحة الدينية والصحة وغيرها.ووجه الوزيران دعوة متبادلة لزيارة البلدين واتفقا على استمرار التواصل فيما بينهما للتنسيق لتحقيق ذلك في القريب العاجل.