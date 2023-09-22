الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة





رام الله - دنيا الوطنثمن د. ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي شرح تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد على الحقوق الفلسطينية.وأكد الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه، دعمه لخطاب الرئيس وما تضمنه من نقاط هامة شخصت الحالة الفلسطينية وما يمر به الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر واضطهاد من قبل أشرس احتلال عرفه التاريخ، حيث شدد الرئيس على ضرورة زوال هذاالاحتلال حتى ينعم شعبنا بالأمن والاستقرار، ووضع العالم أمام مسؤولياته في إنها معاناة الشعب الفلسطيني.وأضاف الوادية أن الرئيس بتأكيده على بقاء شعبنا في أرضه وعدم الرحيل عنها مهما بلغت ممارسات الاحتلال، إنما هو تأكيد على حق شعبنا في الوجود على أرضه وأن الاحتلال هو الذي يجب أن يرحل عن أرضنا ووطننا، لأننا أصحاب الأرضالحقيقيين.ودعا الوادية المجتمع الدولي إلى الإنصات جيدًا لكل ما جاء في خطاب الرئيس عباس، وعدم صم آذانهم عن معاناة شعبنا، وتحمل المسؤولية القانونية ووضع حد لممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.