فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، في الاجتماع التنسيقي بين وزراء خارجية حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين، والمؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين الذي شهد انتخاب أوغندا لرئاسة المجموعة لعام 2024.ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع والمؤتمر الوزاري، اللذان عقدا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، نيابةً عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.وهنأ منصور أوغندا بانتخابها لرئاسة مجموعة الـ77 والصين للعام المقبل 2024، شاكرًا كوبا على أدائها المتميز في رئاسة المجموعة خلال العام الجاري 2023.وأكد منصور، أهمية وحدة وتضامن دول المجموعة لمواجهة التحديات والصعوبات في جميع المجالات التنموية والسياسة لإنجاز التنمية المستدامة، مشددا على رفض الخطوات الأحادية العقابية ضد عدد من الدول الأعضاء في المجموعة من قبل دول بعينها.كما أكد ضرورة إصلاح وتغيير النظام الاقتصادي والمالي العالمي المنحاز بشكل كبير لصالح دول الشمال على حساب دول الجنوب، التي تشكّل الغالبية الساحقة لدول العالم.وثمّن منصور تضامن المجموعة المبدئي مع فلسطين والشعب الفلسطيني.