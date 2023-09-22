شؤون فلسطينية

الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب

الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن "رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يفاجئنا بخطابه في الأمم المتحدة، والذي كان كالعادة خطابًا متعجرفًا وعنصريًا إلى درجة تثير الاشمئزاز ومليئًا بالأكاذيب، ويصادم كل الحقائق التاريخية والدينية و القانونية".

وأضاف الهباش في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن رئيس حكومة الاحتلال قد دأب على أسلوب اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ثم واصل الكذب حتى تصدق نفسك.

وأضاف بأن "هذا الأسلوب أصبح مكشوفاً بشكل مخزي أمام المجتمع الدولي ولم يعد هناك من يصدق هذه الأكاذيب وتزييف الحقائق، حتى إن قاعة الأمم المتحدة كانت فارغة تمامًا أثناء خطابه، لأن العالم لم يعد قادرًا على سماع سيل الأكاذيب والعجرفة والانفصال عن الواقع الذي يعيشه نتنياهو".

وأكد الهباش أن الحقيقة الواضحة هي ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه أمس أنه واهم من يظن أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط بدون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وزوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وإقامة
دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار قاضي القضاة إلى أن المنطقة برمتها لا يمكن ان تنعم بالإستقرار إذا ما ظن أحد أنه يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه مؤكداً "أننا نحن الرقم الصعب في معادلة المنطقة وأمنها واستقرارها".

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