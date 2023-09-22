تعليق حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مراصد للمقاومة في مناطق متفرقة من القطاع.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "القصف الصهيوني على نقاط للمقاومة في قطاع غزة محاولة فاشلة لوقف إسنادنا للقدس والأقصى وثورة شعبنا في الضفة".
وأضاف بأن "شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة ستواصل دعهما واسنادها لكل الفعل النضالي في كل الساحات باعتباره حق مشروع، بالرغم من كل إرهاب الاحتلال".
واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراصد للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة شاب، إثر استهداف طيران الاستطلاع الاسرائيلي، مرصداً للمقاومة شرق غزة بصاروخين.
كما استهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى مرصد بين حي الزيتون وجحر الديك شرق غزة.
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة مسيرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لحركة حماس، مضيفاً بأن تلك النقاط تقع في أماكن متاخمة للمظاهرات، وأطلق منها بالونات حارقة بالقرب من الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وفق زعمه.
وتابع: بأن دبابة قصفت نقطة عسكرية أخرى لحركة حماس، تقع بالقرب من المكان الذي أطلقت منه النار نحو قوات الجيش.
جاء ذلك بعدما تظاهر اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي، على الحدود الشرقية للقطاع، عشرات الشبان، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
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