تعليق حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع

واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراصد للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة شاب، إثر استهداف طيران الاستطلاع الاسرائيلي، مرصداً للمقاومة شرق غزة بصاروخين.





كما استهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى مرصد بين حي الزيتون وجحر الديك شرق غزة.





من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة مسيرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لحركة حماس، مضيفاً بأن تلك النقاط تقع في أماكن متاخمة للمظاهرات، وأطلق منها بالونات حارقة بالقرب من الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وفق زعمه.





وتابع: بأن دبابة قصفت نقطة عسكرية أخرى لحركة حماس، تقع بالقرب من المكان الذي أطلقت منه النار نحو قوات الجيش.



