مجدلاني يثمن قرار جنوب إفريقيا بإعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني قرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا باعفاء المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من تأشيرات الدخول إلى جنوب إفريقيا.واعتبر مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك بمثابة رسالة تضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة والمشروعة، كما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين.وتابع: جنوب أفريقيا التي عانت من الاستعمار والفصل العنصري تدرك تماما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الأبرتهايد الذي تنارسه دولة الاحتلال.وتقدم مجدلاني بالشكر لدولة جنوب أفريقيا والاحزاب والمؤسسات التي تنتصر لقضية شعبنا والتي ناضلت من أجل تحقيق هذا القرار.