شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

الخليل: إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا
مستوطنون في مسافر يطا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب طفل بحروق، مساء اليوم الجمعة، جراء رشه بغاز الفلفل السام من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار، ما أسفر عن إصابته بحروق نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإفراغ الأراضي من المزارعين ورعاة الأغنام، بهدف توسيع مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين.

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