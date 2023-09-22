الاحتلال يستهدف مراصد للمقاومة بالقطاع

استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراصد للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بأن طيران الاستطلاع الاسرائيلي، استهدف مرصداً للمقاومة شرق غزة بصاروخين، كما استهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى مرصد بين حي الزيتون وجحر الديك شرق غزة.



من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة مسيرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لحركة حماس، مضيفاً بأن تلك النقاط تقع في أماكن متاخمة للمظاهرات، وأطلق منها بالونات حارقة بالقرب من الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وفق زعمه.



وتابع: بأن دبابة قصفت نقطة عسكرية أخرى لحركة حماس، تقع بالقرب من المكان الذي أطلقت منه النار نحو قوات الجيش.



جاء ذلك بعدما تظاهر اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي، على الحدود الشرقية للقطاع، عشرات الشبان، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن