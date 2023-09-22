كوهين: ست دول ستنضم لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن وزير الخارجية إيلي كوهين، إن ست دول أخرى ستنضم إلى اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ادعى بأن "إسرائيل حققت إنجازاً هائلاً بتوقيعها على أربعة اتفاقات سلام مع أربع دول عربية".وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اتفاقيات التطبيع خلقت تقاربا بين العرب واليهود، وفق تعبيره، مشيراً إلى أننا "على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي بيننا وبين السعودية".وقال إن الاتفاق سيشجع الدول العربية الأخرى وسيروج لاتفاق مع الفلسطينيين، ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي-العربي، ومن شأنه أن يؤدي إلى المصالحة بين المسلمين واليهود، وفق زعمه.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال إنه لا علاقة للمملكة العربية السعودية مع إسرائيل حاليا، لكنه أكد أن المسألة الفلسطينية مهمة وينبغي حل هذا الجزء في مسار "التطبيع".وأضاف بن سلمان في مقابلة مع (فوكس نيوز) الأميركية، أن المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل تتقدم يوما بيوم، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.وقال: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء... ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.