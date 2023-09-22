نتنياهو: نحن على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل حققت إنجازاً هائلاً بتوقيعها على أربعة اتفاقات سلام مع أربع دول عربية.



وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اتفاقيات التطبيع خلقت تقاربا بين العرب واليهود، وفق تعبيره، مشيراً إلى أننا "على أعتاب اتفاق تطبيع تاريخي بيننا وبين السعودية".



وقال إن الاتفاق سيشجع الدول العربية الأخرى وسيروج لاتفاق مع الفلسطينيين، ومثل هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي-العربي، ومن شأنه أن يؤدي إلى المصالحة بين المسلمين واليهود، وفق زعمه.





كما قال نتنياهو، اليوم الجمعة، إن على الرئيس محمود عباس أن يتوقف عن نشر ما وصفها "العقائد المعادية للسامية ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.



وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 78، أنه "يجب أن تخسر السلطة الفلسطينية الأموال التي تدفعها لـ (المخربين) مقابل قتل اليهود، إنه شئ فظيع، ويجب أن يتوقف هذا كي يتحقق السلام"، وفق زعمه.



وادعى نتنياهو بأنه "ملتزم ببذل كل ما في وسعي للتغلب على العقبات على طريق السلام لصالح جميع شعوب المنطقة على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن للشعب اليهودي دولته الخاصة".



وقال في كلمته: "حاولت التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، لكن يجب ألا نعطيهم حق - النقض على خيارات السلام مع الدول الأخرى، إنهم لا يشكلون سوى 2% من العالم العربي".



وأردف: بأن السلام مع الدول العربية الأخرى سيزيد من إمكانية التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين أيضاً.



رام الله - دنيا الوطن