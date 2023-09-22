عياش يشيد بخطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويصفه بـ "التاريخي"

أشاد الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني بخطاب الرئيس محمود عباس أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "



ووصف د. عياش في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام هذا الخطاب بالتاريخي" عازيا ذلك لمضامين الخطاب ودلالاته، والتي أبرزها تذكير العالم دولياً وإقليمياً وإسلامياً ومحلياً للمرتكزات التاريخية والسياسية لقضيتنا وحقنا، وايضا تذكير العالم بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالتشبّث بالحق الفلسطيني.



وأكد عياش أن "انسحاب وفد الاحتلال أثناء خطاب رئيس الشعب الفلسطيني يدلّل على وهن وضعف الراوية الصهيونية الزائفة".



وأوضح القيادي الفلسطيني أن المساعي والجهود التي يقودها الرئيس من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين أضحت مسألة وقت وستتحقق.



ودعا عياش شعبنا الفلسطيني إلى التعاضد والتوحد خلف الرئيس محمود عباس ودفاعه عن الرواية الفلسطينية.



ووجه عياش التحية لخطاب الرئيس الناجح، قائلا " لقد كان خطاب الرئيس يتسم بالشجاعة والصراحة حيث سمى الاشياء

بمسمياتها، نافضاً غبار النسيان الدولي عن ملف حق العودة وحصار غزة والقتل ومصادرة الأراضي واقتحام المدن وانتهاك حرمة المقدسات والأسرى في سجون الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطن