شؤون فلسطينية

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطفل عبد الله أبو الحسن

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطفل عبد الله أبو الحسن
عبد الله عماد أبو الحسن
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل عبد الله عماد أبو الحسن (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة اليامون، غرب المحافظة.

وكان الطفل أبو الحسن قد استهشد فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في البطن، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، باتجاه الدوار الرئيسي، بمشاركة آلاف المواطنين، وقد رفع جثمان الشهيد أبو الحسن على الأكتاف، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونقل المشيعون جثمان الشهيد إلى بلدة اليامون، مسقط رأسه، حيث ووري الثرى بعد الصلاة عليه، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته ومحبيه.

وأكد متحدثون، في كلماتهم، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

أخبار ذات صلة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

فتح: نتنياهو بدا مفلساً ومحرجاً أمام خطاب الرئيس عباس

فتح: نتنياهو بدا مفلساً ومحرجاً أمام خطاب الرئيس عباس

شاهد: عناصر من كتائب القسام ينظمون عرضاً عسكرياً في مخيم جنين

شاهد: عناصر من كتائب القسام ينظمون عرضاً عسكرياً في مخيم جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

جنين: إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة زبوبا

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

الخارجية: تصعيد العدوان الإسرائيلي دليل غياب الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

المالكي يجتمع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك في نيويورك

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الوادية يثمن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

المالكي يطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لـ (أونروا) لضمان استكمال عملها واستقرارها وديمومتها

المالكي يطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لـ (أونروا) لضمان استكمال عملها واستقرارها وديمومتها

الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب

الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب

مجدلاني يثمن قرار جنوب إفريقيا بإعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

مجدلاني يثمن قرار جنوب إفريقيا بإعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

منوعات

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

شقيق أنغام يُهاجم أسرته ويكشف أسراراً خطيرة بشأن مقتل شقيقته غنوة

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

ليلى عدنان طفلة مسلسل &quot;الكبير أوي&quot; تتصدر الترند بصور زفافها

ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" تتصدر الترند بصور زفافها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

عربي

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار