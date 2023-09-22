المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

رام الله - دنيا الوطنتتواصل في المغرب عمليات إغاثة المنكوبين وإيواء المتضررين، في حين تدرس السلطات إعادة الإعمار باستخدام مخلفات زلزال الحوز الذي ضرب مناطق في البلاد.وبدأت السلطات المغربية عملية إحصاء المباني المتضررة تمهيدا لإعادة الإعمار، وأكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أن فاجعة الزلزال تطلبت تدخل الدولة بمختلف مؤسساتها ومصالحها من أجل مساعدة المتضررين.وأضاف بايتاس أن المرحلة القادمة تقتضي البناء وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بسرعة وفعالية.وأعلن المغرب أنه يدرس إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم في تعمير المناطق المتضررة من الزلزال.وقال بيان لوزارة التجهيز والماء أن الوزير بحث مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.وأشار البيان إلى أن القائمين على أعمال البناء والأشغال العمومية اقترحوا دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم الناجم عن عمليات البناء والتعمير، وذلك في إطار إعادة التدوير.وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدنا مغربية كبرى، مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط) وقرى نائية، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.