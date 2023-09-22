إعلام الاحتلال: لقاء جمع الشيخ ولبيد لبحث الوضع الأمني

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليو الجمعة، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، التقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.وأفاد موقع قناة (I24 NEWS) أن اللقاء ناقش الوضع الأمني ​​في إسرائيل والعلاقات مع الفلسطينيين واتفاق التطبيع الذي يجري تشكيله بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.وتحدث لبيد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة - بل وسعى للتوصل لحل وسط بشأن هذه القضية.وكشف تقرير الصحيفة أن نتنياهو أوعز إلى كبار المسؤولين الأمنيين والنوويين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات حول التوصل إلى حل وسط يسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح ثاني دولة تخصب اليورانيوم في الشرق الأوسط.