توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

رام الله - دنيا الوطنقررت النيابة العامة في تونس التحفظ على توفيق عمران رسام الكاريكاتير الشهير بسبب رسوم تسخر من رئيس الحكومة، في خطوة تعزز المخاوف من تلاشي حرية التعبير، أهم مكسب بعد ثورة 2011.وعرف عمران بنشره المستمر لرسوم تسخر من الوضع السياسي ومن الرئيس قيس سعيد الذي سيطر قبل عامين على أغلب السلطات بعد أن أغلق البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.وقال المحامي أنس الكدوسي إن "الشرطة استجوبت عمران لساعات دون حضور المحامين بشبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي... بسبب رسوم كاريكاتيرية تسخر من رئيس الحكومة".وأضاف أن عمران قد يواجه السجن لمدة عام إذا تم إقرار التهمة.