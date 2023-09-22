الاحتلال يفرض إغلاقاً جديداً على الضفة وغزة.. وهذه تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن فرض إغلاق عام جديد على مناطق الضفة الغربية والقدس، بالإضافة لمواصلة إغلاق معابر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية.وأوضح المتحدث بإسم الجيش، أنه وفقاً لتقييم الأوضاع وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع غزة خلال (يوم الغفران) وسيبدأ الإغلاق فجر الأحد المقبل.ولفت إلى أنه سيتم فتح معابر قاع غزة، ورفع الإغلاق عن الضفة، فجر الثلاثاء المقبل، تبعاً لجلسة تقييم الوضع الأمني والسياسي.