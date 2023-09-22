البيت الأبيض يعلن نية تنظيم إنتاج عسكري مشترك مع أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عزم السلطات الأمريكية عقد مؤتمر في الخريف المقبل لمناقشة آفاق تنظيم الإنتاج المشترك مع أوكرانيا في المجال الصناعي العسكري.ووفقا للبيت الأبيض من المخطط دعوة ممثلي المجمع الصناعي العسكري وسلطات البلدين إلى هذا الحدث.وجاء في بيان البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز إمكانات أوكرانيا الدفاعية على المدى الطويل من خلال الشراكات مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتحقيقا لهذه الغاية، ستعقد الحكومة الأمريكية مؤتمرا هذا الخريف، والذي سيجمع قادة مجمع الصناعات الدفاعية الأمريكية والشركات الأوكرانية، ومسؤولين من كلا الحكومتين".وأضاف البيت الأبيض أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون خيارات إنشاء مشاريع مشتركة وتنظيم الإنتاج المشترك.تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة الأمريكية أمس الخميس خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.