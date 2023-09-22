الولايات المتحدة تتبرع بمبلغ 73 مليون دولار لدعم (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها ستقدم ما يقرب من 73 مليون دولار، كتمويل إضافي لدعم خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الأساسية والطوارئ.وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الإستشارية لـ (أونروا) إن هذا الدعم سيساعد في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء.وشكرت في كلمتها الدول التي استجابت بسخاء لنداء (أونروا) العاجل الحالي، وأضافت "أشجع الدول الأعضاء بقوة على الانضمام إلينا في تقديم تمويل إضافي للأونروا، وفي كثير من الأحيان، تعبر البلدان عن دعمها للأونروا دون دعم أقوالها بالأفعال".