رغم تشديدات الاحتلال.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال.وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.يأتي ذلك، في وقتٍ دعت فيه منظمات الهيكل المتطرفة، لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية.في المقابل، تتواصل الدعوات المقدسية منذ أيام، لصدّ اقتحامات المستوطنين المرتقبة، بتكثيف التواجد في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه.