حركة الجهاد تنعى شهيدها عبد الله أبو حسن في جنين

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الجمعة، أحد عناصر كتيبة جنين في سرايا القدس ، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة في بيانها إنه "تزف إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، ومن مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين".وأضافت "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفىء جذوة المقاومة".وواصلت في بيانها "هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص".