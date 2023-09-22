إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

أصيب مواطن بشظايا رصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، في وقت متأخر من مساء الخميس، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حي رفيديا غرب مدينة نابلس



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة رفيديا، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.



وقال أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن "طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصاباً بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع".



وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاماً) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.



فيما أعلنت وزارة الصحة وصول أربع إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا







رام الله - دنيا الوطن