شؤون فلسطينية

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بشظايا رصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، في وقت متأخر من مساء الخميس، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حي رفيديا غرب مدينة نابلس

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة رفيديا، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وقال أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن "طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصاباً بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع".

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاماً) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

فيما أعلنت وزارة الصحة وصول أربع إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا


أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: لقاء جمع الشيخ ولبيد لبحث الوضع الأمني

إعلام الاحتلال: لقاء جمع الشيخ ولبيد لبحث الوضع الأمني

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

حصيلة مصابي حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة مصابي حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عقب إنهاء مهامه في ليبيا.. عودة فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة

عقب إنهاء مهامه في ليبيا.. عودة فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة

الاحتلال يفرض إغلاقاً جديداً على الضفة وغزة.. وهذه تفاصيله

الاحتلال يفرض إغلاقاً جديداً على الضفة وغزة.. وهذه تفاصيله

رغم تشديدات الاحتلال.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

رغم تشديدات الاحتلال.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

حركة الجهاد تنعى شهيدها عبد الله أبو حسن في جنين

حركة الجهاد تنعى شهيدها عبد الله أبو حسن في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد أبو حسن وتؤكد أن المقاومة مستمرة

حماس تنعى الشهيد أبو حسن وتؤكد أن المقاومة مستمرة

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

غزة: مجمع الشفاء الطبي يصدر توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم

غزة: مجمع الشفاء الطبي يصدر توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم

منوعات

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

ليلى عدنان طفلة مسلسل &quot;الكبير أوي&quot; تتصدر الترند بصور زفافها

ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" تتصدر الترند بصور زفافها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

والد النجمة التركية ميرفي كيالب يكشف سبباً صادماً لانتحارها

والد النجمة التركية ميرفي كيالب يكشف سبباً صادماً لانتحارها

عربي

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار