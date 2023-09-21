مجدلاني: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة اتسم بالواقعية السياسية ووجه رسائل متعددة

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةـ إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتسم بالشمولية، وأبرز مختلف القضايا الجوهرية التي يطالب بها شعبنا، كما أنه وضع العالم أمام مسؤولياته".وشدد مجدلاني، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية مساء الخميس، على أن "الرئيس حذّر العالم من مغبة الصمت على إجراءات الاحتلال والفصل العنصري، ومن محاولات دولة الاحتلال لتدمير حل الدولتين، وهو ما من شأنه دفع الأمور إلى حافة الهاوية".واعتبر مجدلاني أن "دعوة الرئيس للعالم لعقد مؤتمر دولي للسلام تأتي ضمن التحوّل التدريجي من عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وذلك من شأنه توفير مناخ جديد لحل النزاعات والحروب بعيدًا عن ازدواجية المعايير، ووفقاً للقانون الدولي".