غزة: مجمع الشفاء الطبي يصدر توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم





رام الله - دنيا الوطنأصدر مجمع الشفاء الطبي بغزة، مساء الخميس، توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم، مبيناً أن عمر الحمل للتوائم الثلاثة الخدج غير مكتمل 28 أسبوع (الشهر السابع).وقال مجمع الشفاء، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "والدة التوائم عانت في الفترة الأخيرة للحمل من حالة مرضية انعكست على الحالة الصحية للأجنة"، مبيناً أن "تقييم الحالة استدعى إجراء عملية قيصرية حيث تم ولادة التوائم بوضع صحي غير مستقر، وبأوزان كانت 900، 950، 1050 جرام".وتابع: "تم وضع التوائم على التنفس الصناعي وتحت المتابعة الطبية الكاملة، حيث توفي اثنان أول يومين من الولادة، ووفاة الثالث بعد أسبوعين، وبعد محاولات جاهدة من طاقم قسم الحضانة لإنقاذه".وختم بالقول: "إدارة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الولادة تشاطر الأهل بمصابهم، ونسأله تعالى أن يعوضهم خيراً وأن يلهمهم الصبر والسلوان".