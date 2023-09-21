ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام





رام الله - دنيا الوطنقال ملك الأردن عبد الله الثاني إن جهود الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل "قد تقود إلى أفق جديد في المنطقة"، محذراً في الوقت ذاته من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام.ولفت عبد الله الثاني، خلال مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية في نيويورك، الأربعاء، إلى وجود متطلبات للسعودية ولإسرائيل وللولايات المتحدة، إلا أنه "يتوجب الأخذ بعين الاعتبار ما سيجنيه الفلسطينيون وما ستجنيه المنطقة من هذا الأمر"، مؤكداً أن الجميع معني بهذه القضية.وبيّن أن "جزءاً من التحدي يكمن في الحكومة الإسرائيلية والاعتقاد أنه يمكنها تجاوز فلسطين والتعامل مع العربً، مشيراً إلى عدم إمكانية هذا الأمر ولن يتم الوصول إلى سلام حقيقي دون حل للقضية الفلسطينية، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية.وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة الانتقال إلى جيل فلسطيني جديد من القادة، مضيفاً: "هذه إحدى القضايا التي يجب أن نفهمها، إلى أين يتجه الفلسطينيون؟".