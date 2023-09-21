حماس: عملية القدس إمعان في التحدي وإصرار للرد على جرائم الاحتلال





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بإصابة حارس أمن إسرائيلي في عملية طعن وقعت في منطقة التلة الفرنسية بالقدس، فيما أصابت قوات الاحتلال المنفذ، دون أن يُعرف طبيعة إصابته.





رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عملية الطعن التي وقعت مساء الخميس، في منطقة التلة الفرنسية القريبة من مخيم شعفاط بالقدس، وأسفرت عن إصابة حارس أمن إسرائيلي "تعبر عن إمعان في التحدي وإصرار للرد على جرائم الاحتلال المتتالية وخاصة ضد أقصانا".وأضاف حمادة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "العملية الثانية في القدس وفي نفس اليوم، وبطلها من القدس، هي رسالة لهذا المحتل أن شبابنا الثائر وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا التغول والحرب الدينية المعلنة".وأكد أن "نهج المقاومة راسخ رسوخ جبال فلسطين، وسيظل الشباب الثائر لهذا العدو بالمرصاد حتى يرتدع ويندحر".