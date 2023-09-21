فلسطين ترحب بالبيان الصادر عن السعودية بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم السلام باليمن

رام الله - دنيا الوطنرحبت دولة فلسطين بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العشرين من الشهر الجاري، بشأن المناقشات الإيجابية والجادة للتوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن الشقيق، التي انعقدت في أيلول/ سبتمبر الجاري، في العاصمة الرياض.وقالت وزراة الخارجية والمغتربين، إن "دولة فلسطين وقيادتها تعرب عن دعمها وتأييدها المطلقين، لجهود المملكة العربية السعودية، من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيدة بمواصلة وقوف المملكة مع اليمن وشعبه، استكمالاً لدورها بدعم قضايا الأمة العربية.وأكدت الخارجية دعمها لوقف إطلاق نار مستدام، والتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، ينهي الأزمة اليمنية، ويحقق الاستقرار والأمن والسلام لليمن ولدول المنطقة، تحت إشراف الأمم المتحدة، ودعوة الحوثيين للعمل وفق الجهود السعودية لتحقيق هذا الهدف النبيل والهام.