ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

رام الله - دنيا الوطنارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 43 ألف شخص في ليبيا، بسبب الفيضانات والسيول التي تسبب بها الإعصار "دانيال" شرق البلاد، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس.وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن نقص إمدادات المياه، يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى مدن شرق وغرب البلاد.وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11300 قتيل، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وفق (روسيا اليوم).يشار إلى أن جهود البحث عن المفقودين جراء السيول والفيضانات، لا تزال متواصلة في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.