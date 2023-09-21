شاهد: جيش الاحتلال يعلن استهدافه مبنيين تابعين للجيش السوري في الجولان

أعلن جيش الاحتلال، مساء الخميس، استهدافه مبنيين تابعين للجيش السوري في الجولان، بزعم اختراقهما خط وقف إطلاق النار.



وقال الجيش في بيان له، إن دباباته "قصفت مبنييْن مؤقتيْن كان يستخدمهما الجيش السوري، وخرقتا اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسورية في منطقة عين التينة"، وفق تعبيره.



وأضاف: أن "الغارة جاءت بعد أن رصدت استطلاعات الجيش أمس المباني المؤقتة في منطقة التأمين"، متابعاً أن "وضع المباني يعتبر خرقًا لاتفاق فك القوات بين إسرائيل وسورية 1974"، وفق قوله.



وقال جيش الاحتلال إنه يعدّ "النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث داخل أراضيه، ولن يسمح بمحاولات خرق اتفاق فك القوات".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بأن عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشخصيْن، كانا يستقلان دراجة نارية، قرب الجولان السوريّ.







رام الله - دنيا الوطن