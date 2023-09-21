أمين عام "التعاون الإسلامي" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان



بحث اللقاء الجهود المشتركة لمتابعة نتائج الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة.



من جهة أخرى، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء السفير طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية - المبعوث الخاص للأمين العام إلى افغانستان والسفير حميد اوبليرو مدير مكتب مكتب منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، ومن الجانب الأمريكي سارا منقارة المستشارة الخاصة لوزير الخارجية الأمريكي للأشخاص ذوي الإعاقة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بعزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان.