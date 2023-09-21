أردوغان: أنوي الصلاة في المسجد الأقصى قريباً

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ينوي زيارة إسرائيل قريباً، والصلاة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس.وكان أردوغان قال إنه أجرى في نيويورك محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، وبحث معه القضايا المدرجة على أجندة الأعمال المشتركة، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).واتفق أردوغان ونتنياهو على مواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية التركية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، فيما تمت مناقشة قضايا إقليمية ودولية بين نتنياهو وأردوغان منها التطبيع بين إسرائيل والسعودية، واتفقا على تبادل الزيارات قريباً.