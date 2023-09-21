ولي العهد الأردني يلتقي مسؤولين أميركيين في واشنطن اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم، إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، حيث يقوم بزيارة عمل تستمر يومين.ويلتقي الأمير الحسين خلال الزيارة مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورؤساء لجان وأعضاء في الكونغرس، وممثلي مراكز بحثية وفكرية في واشنطن.كما يلتقي روادا ورجال أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة، وفق ما نقل موقع (المملكة).وكان ولي العهد الأردني، قد أنهى زيارته إلى نيويورك، بعد أن رافق الملك عبدالله الثاني لحضور اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.