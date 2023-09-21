تحديد موعد مثول نجل بايدن أمام المحكمة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.وستُوجه لنجل بايدن، الاتهام بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، وفق ما جاء في قرار صدر الأربعاء.ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو "أونلاين"، وفق ما نقل موقع (العربية).وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 أيلول/ سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر.