شاهد: الرئيس السوري يصل إلى الصين





وتعد زيارة الأسد إلى الصين، الأولى من نوعها، منذ أحداث عام 2011.











رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس السوري، بشار الأسد إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية.وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق، إنه من المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية، حسب ما نقلت وكالة (رويترز).وقال مكتب الرئاسة السورية في بيان يوم الثلاثاء إن الأسد سيرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بمدن صينية عدة تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.