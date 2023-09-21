متى ستمتلك السعودية سلاحاً نووياً؟ ولي العهد السعودي يجيب





وأشار إلى أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم"، وفق ما نقل موقع (العربية).





رام الله - دنيا الوطنقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية، ستمتلك سلاحاً نووياً، في حال امتلكت إيران وذلك "لأسباب أمنية ولتوازن القوى".وفي مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الأميركية، أكد بن سلمان، بأن السعودية "تخشى أن تحصل أي دولة على سلاح نووي".في سياق آخر، قال ولي العهد السعودي إن المملكة أعظم قصة نجاح في القرن الـ21"، مضيفاً بأن "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد".